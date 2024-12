Trovato in possesso di hashish e cocaina, arrestato dai Carabineri di Savona

Prosegue l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Savona per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nelle zone più sensibili della città di Savona e nei vari comuni del territorio.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri di Savona, nella giornata di ieri, durante l’attività di controllo alla circolazione stradale nei pressi dei parcheggi di Piazza del Popolo, hanno fermato un’auto con l'occupante che, da subito, è apparso particolarmente nervoso e preoccupato.

I militari hanno così proceduto con i controlli dell'uomo e dell'auto, trovando circa 40 grammi di hashish e 4 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi. L’uomo aveva con sé anche circa 150 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il cittadino straniero, un 38enne marocchino residente in Val Bormida e già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato e giudicato per direttissima da Tribunale di Savona. Al termine dell’udienza di convalida l’Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari.

“Quest’ultima attività – spiegano i Carabinieri di Savona - conferma nuovamente l’attenzione dell’Arma locale per prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in Savona e provincia, anche al fine di prevenire forme di disagio e dipendenze e contribuire al mantenimento del decoro urbano e della sicurezza del territorio. Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria”.