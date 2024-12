Loano, una mostra dedicata al comandante Partigiano Felice Cascione detto " U Megu"

E' dedicata al comandante Partigiano Felice Cascione detto " UMegu" nell'ottantesimo della sua morte , con documenti , fotografie e reperti raccolti da Pino Fragala, la mostra che verrà inaugurata sabato 7 dicembre alle 10 nella Sala del Mosaico del municipio.

Cascione era un giovane medico , nato ad Imperia e campione italiano di nuoto e di pallanuoto ed ancora prima di essere medico, la sua scelta di vita è di curare chi ha bisogno .E' un capo ,un leader e con lui sono saliti in montagna 23 ragazzi dopo 8 settembre 1943, formando la Brigata Garibaldi per combatte il nazifascismo. Incontra in montagna il partigiano Ivan che ama la musica e cominciano a mettere insieme le prime parole della canzone " Fischiail Vento" che diventerà l'inno partigiano che tutti conosciamo.

Nel Corso della Presentazione ,nella sala consigliare alle ore 10 di sabato 7 dicembre ,a cura dello scrittore e giornalista Daniele La Corte, sarà ripercorsa la Storia di Felice Cascione da studente di medicina a Bologna a Comandante Partigiano nelle montagne dell'Albeganese fino alla sua uccisione ad Alto il 27gennaio del 1944.

Nella motivazione della Medaglia D'oro al valore militare si legge: "Ferito in uno scontro con preponderanti forze nazifasciste , rifiutava ogni soccorso e rimaneva sul posto per dirigere il ripiegamento dei suoi uomini, per salvare un compagno che catturato durante la battaglia, era sottoposto a torture perchè indicasse chi era il suo comandante, si ergeva al suolo ove giaceva nel sangue e fieramente gridava" Sono io il capo" Cadeva crivellato di colpi .La Brigata Garibaldi , ampliata da nuove forze prenderà poi il nome di Divisione Garibaldi "Felice Cascione" e a cui aderì anche lo scrittore Italo Calvino assieme al fratello Floriano.

Nel corso della presentazione ci saranno i saluti delle autorità ed uno spettacolo di canti e ballo a cura ASD Modern Jazz Dance del maestro Teo Chirico.

La Mostra sarà visitabile fino a domenica 15 dicembre presso il salone del Mosaico del palazzo Municipale con orario 9/12 16/19La manifestazione è organizzata da A.N.P. I di Loano e da Aned.