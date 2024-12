Ritrovamento carcassa cinghiale sulla spiaggia di Albenga: incerta la provenienza

E' stato derubricato perché considerato di incerta provenienza.

Lo ha specificato l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Val d'Aosta, sul ritrovamento lo scorso ottobre della carcassa in avanzato stato di decomposizione di un cinghiale affetto dalla peste suina sulla spiaggia di Albenga. ll cinghiale è stato classificato dalla Commissione europea come non ascrivibile ad alcuna località in quanto trovato spiaggiato.

Dagli accertamenti era emerso che l’animale sarebbe stato trasportato sul litorale ingauno dalle correnti.

Nel bollettino settimanale comunque in Liguria è stata riscontrata una nuova positività sui cinghiali in provincia di Spezia a Varese Ligure (quindici in totale), che porta il totale dei casi in regione a 1033.

In Piemonte non sono state osservate tra i cinghiali nuove positività. Il totale in regione rimane stabile a 665 casi. Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli in Piemonte.