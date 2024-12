Feste di Natale a Loano, nelle chiese e negli oratori ritornano i presepi tradizionali

Con l'arrivo delle festività natalizie presso le chiese e gli oratori di Loano sono stati allestiti numerosi presepi tradizionali.

Ogni ricostruzione della rappresentazione della Natività è ambientata in uno scenografico paesaggio. Accanto ai protagonisti canonici del presepio ci sono figure di personaggi popolari e scene di vita quotidiana. Talvolta sono presenti scene meccaniche.

Presepi tradizionali sono stati allestiti presso l'oratorio di Nostra Signora del Santissimo Rosario o “dei Turchini” in piazza Italia (dall'8 dicembre 2024 al 26 gennaio 2025); nella parrocchia di San Pio X in via Bergamo (dal 24 dicembre 2024 al 2 febbraio 2025); nella parrocchia di Santa Maria Immacolata di via dei Gazzi (dal 24 dicembre 2024 al 2 febbraio 2025); nell'oratorio di San Giovanni Battista o “dei Bianchi” in via Boragine (dall'8 dicembre 2024 al 26 gennaio 2025); nella parrocchia di San Giovanni Battista (dal 24 dicembre 2024 al 2 febbraio 2025); presso il convento di Monte Carmelo in via Costino di Monte Carmelo (aperto tutto l'anno).

Visitando le ricostruzioni della Natività allestite nelle parrocchie, nelle cappelle e negli oratori della città sarà possibile tracciare un vero e proprio itinerario alla scoperta delle ricchezze architettonico-religiose di Loano.