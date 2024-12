Natale Sicuro. Foscolo, Piana e Biasi (Lega): "Potenziati controlli su treni Genova-Milano e Genova-Savona, grazie al ministro Salvini"

“Prima fase del Piano ‘Natale Sicuro’. In previsione delle festività natalizie sono stati potenziati i controlli di sicurezza sui treni delle linee Genova-Milano e della tratta Genova Piazza Principe-Savona (linea Genova-Ventimiglia) con ulteriore personale di FS Security. Si tratta di nuovi addetti alla sicurezza che si aggiungono a quelli già operativi a bordo dei treni e nelle stazioni ferroviarie per prevenire furti, evasione tariffaria, aggressioni al personale e ai passeggeri. Lo scopo di questi ‘controlli extra’ è quello di ottenere più tutele per il personale e per gli utenti liguri, turisti o studenti o lavoratori che viaggiano sui treni della nostra regione. Si tratta di un progetto fortemente voluto dal ministro del Mit Matteo Salvini in tutta Italia, che ringraziamo per l’attenzione riservata anche ai liguri e al nostro territorio. Allo stesso tempo, vogliamo ricordare e ringraziare per il loro impegno gli agenti della Polfer e delle altre Forze dell’ordine. Nel nostro ruolo continueremo a vigilare nell’interesse dei cittadini liguri”.