Albenga, giornata di sport ed emozioni per la scuola primaria "Montale" di Bastia

Una giornata di gioco, sport ed emozioni nella scuola primaria Eugenio Montale di Bastia grazie al progetto "Gioco Sport ed Emozioni" che viene portato avanti durante i pomeriggi di rientro facoltativo garantiti grazie ai patti educativi di comunità.

Nei giorni scorsi a rendere speciale la giornata è stata la presenza di Davide Brunello, allenatore e formatore di calcio qualificato UEFA A e membro del settore giovanile del Genoa CFC 1893.

Il campo da calcio è stato trasformato in un luogo magico, dove lo sport si è intrecciato con valori profondi e duraturi.

Oltre il gioco, infatti, per i bambini è stata un'esperienza di crescita. Questa giornata non è stata solo un'occasione per correre, calciare e divertirsi, ma un viaggio nelle emozioni e nella consapevolezza. Il progetto ha regalato ai bambini strumenti per riconoscere e gestire le proprie emozioni, collaborare in modo costruttivo e vivere il gioco non come competizione, ma come unione e rispetto reciproco.

I volti sorridenti, l’entusiasmo contagioso, e la luce negli occhi di tutti gli alunni mentre giocavano fianco a fianco, sono stati la testimonianza di un successo che ha saputo unire movimento e apprendimento in modo armonioso.

"Il gioco è lo strumento più potente per crescere e imparare insieme", commenta Davide Brunello.

Non resta che attendere i prossimi incontri per continuare a costruire, con entusiasmo e partecipazione, un mondo dove le differenze siano celebrate e non temute. Un mondo dove ogni bambino si senta parte di un'unica, meravigliosa squadra.