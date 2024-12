Borgio Verezzi: una giornata di educazione e associazionismo per i bambini delle scuole elementari (FOTO)

Una mattinata all’insegna dell’educazione stradale e della sensibilizzazione verso l’associazionismo ha coinvolto i bambini delle scuole elementari di Borgio Verezzi grazie al progetto "Uno, due, tre… sicurezza".

In piazza Marconi, la Polizia Locale, sotto il coordinamento dell’ispettore Eva Verus, con il supporto degli operai del Comune ha predisposto un percorso pratico pensato per i piccoli alunni, offrendo loro un’esperienza diretta sull’importanza della sicurezza stradale. Accanto a loro, i volontari della Protezione Civile hanno presentato un angolo dedicato alle allerte meteo, spiegando come riconoscerle e affrontarle, mentre la Croce Bianca di Borgio ha illustrato il suo impegno quotidiano nell’assistenza sanitaria. Non poteva mancare il gruppo Alpini di Borgio Verezzi, sempre attivo nel supporto alle iniziative locali, che ha partecipato con grande entusiasmo.

L'iniziativa si è sviluppata anche per le vie del paese, con i bambini e le insegnanti accompagnati dalla Polizia Locale attraverso una passeggiata didattica. Inoltre, a rendere ancora più speciale l’evento sono stati i commercianti del paese che hanno offerto una merenda a tutti i bambini, contribuendo così a creare un momento di convivialità e festa.

Presente anche l’amministrazione comunale, rappresentata dalla consigliere Sonia Garofalo, che ha sottolineato l’importanza del progetto: "Abbiamo deciso di avviare questo percorso dalle scuole per coinvolgere la cittadinanza nella conoscenza di quelli che possono essere gli eventi legati a situazioni di emergenza. Prossimamente proseguiremo con nuove iniziative".

A rendere la giornata un successo ha contribuito anche il prezioso lavoro delle insegnanti delle scuole, che hanno preparato i giovani cittadini attraverso un programma educativo incentrato sull’educazione stradale, sulla sicurezza e sulla conoscenza delle diverse associazioni presenti sul territorio.