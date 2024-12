Addio a Renato Zunino, il ricordo del sindaco Marco Beltrame: "Lungo il cammino della mia vita ci sei sempre stato. Celle perde un punto di riferimento"

"Sei stato un avversario ed un alleato, un amico ed un nemico, un problema ed una soluzione…è impossibile definire cosa sei stato per me, ma di certo ti ho sempre stimato, ho sempre stimato la tua capacità di andare avanti con le tue idee a prescindere da tutto, la tua capacità di essere apparentemente immune agli attacchi spesso anche duri che hai subito".

E' affranto Marco Beltrame, sindaco di Celle Ligure nel ricordare Renato Zunino, scomparso oggi all'età di 75 anni dopo una primo cittadino del comune cellese. 6 mandati, dal 1975 al 1992 e dal 2009 al 2019. Beltrame fresco di nomina, dopo un mandato della vice per anni di Zunino Caterina Mordeglia, è stato anche per due mandati suo avversario politico. Sfidante alle comunali e poi tra i banchi dell'opposizione.

"Lungo il cammino della mia vita tu ci sei sempre stato. Non posso dimenticare i racconti di mia madre quando da giovanissimo sei diventato sindaco ed una generazione intera ha festeggiato con te. Mai dimenticherò i consigli comunali seduto ai banchi opposti e farò sempre tesoro dei consigli ricevuti dopo le sfuriate - ha detto Beltrame - Non mi interessa e non deve interessare a nessuno dare un giudizio ora sul tuo operato. Solo una cosa conta: sei stato 50 anni di storia di Celle e della provincia di Savona, la tua vita è stata dedicata al tuo paese e questo chiunque deve riconoscerlo".

"Oggi è un giorno triste per la tua famiglia ma anche per la tua cittadina. Oggi Celle perde un punto di riferimento per molti, oggi Celle perde un pezzo della sua storia, oggi Celle perde Renato, anzi no… Oggi Celle per IL SINDACO" ha concluso il primo cittadino.