Celle perde una grande parte della sua storia: muore l'ex sindaco Renato Zunino

Un pezzo della storia di Celle Ligure. Una pietra miliare che tanto ha fatto per il suo Comune di nascita. Da sempre.

Renato Zunino è scomparso all'età di 75 anni e tutto il Comune ma non solo, la provincia di Savona piangono la morte di una vera e propria figura di riferimento politica. Ma non solo.

Sindaco di Celle dal 1976 fino al 1992 e dal 2009 al 2019, era stato anche consigliere provinciale dal 1999 al 2004. Storico esponente in passato del Partito Comunista Italiano, era poi passato nelle file del Partito Democratico.

Dopo aver concluso l'attività amministrativa aveva rifondato l'Anpi a Celle Ligure e nel marzo 2022 ne era diventato presidente provinciale. Facendola ritornare grande (così come fatto da Samuele Rago) con la sua consueta forza d'animo.

Titolare di un'azienda agricola dal 1972 al 1976, è stato per due anni dipendente del Pci della Federazione di Savona. Dal 1986 al 1991 è stato vicepresidente della Comunità Montana del Giovo e vicepresidente regionale Uncem. Per 10 anni, dal 1993 al 2009 fu presidente del Consorzio Promotour.

Dal 1993 è stato poi socio della società Il Consulente Sas con il mandato assicurativo da parte di Unipol Assicurazione, con la sede in Largo Giolitti a Celle.

Più di 50 anni di vita politica e 30 alla guida di Celle. Una grande ed importante fetta della storia del comune del levante savonese che quindi se ne va lasciando grandi insegnamenti amministrativi e di vita più che importanti. Non risparmiandosi mai anche nei momenti di difficoltà che ha dovuto affrontare il Comune tra le mareggiate e le alluvioni.

"Ho voluto bene al mio paese, ho voluto bene a Celle, forse rinunciando, come dice qualcuno, a posizioni di rango superiore, ma non ho nessun rimpianto: devo dire che ritornare a fare il sindaco dopo circa 18 anni di stacco ed essere stato eletto per altri due mandati è stata una grande soddisfazione personale".