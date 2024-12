Savona, un'ora e mezza di sosta gratuita nei park di Piazza del Popolo e via Piave durante il periodo natalizio

La giunta comunale di Savona questa mattina ha deliberato per il periodo prenatalizio un'iniziativa, in collaborazione con ATA, con lo scopo sostenere il commercio locale e a migliorare la vivibilità del centro di Savona: nelle giornate di sabato 7 dicembre, venerdì 13 dicembre, sabato 14 dicembre e sabato 21 dicembre, la sosta gratuita presso i parcheggi a pagamento di piazza del Popolo e di via Piave sarà di un’ora e mezza (normalmente è di mezz'ora in piazza del Popolo e di 15 minuti in via Piave).

Questa misura si pone due obiettivi, spiegano l'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Ilaria Becco e l'Assessore al Commercio, Elisa Di Padova: “Favorire il commercio locale, offrendo un incentivo concreto a chi sceglie di frequentare i negozi del centro durante il periodo natalizio e ridurre il traffico veicolare, agevolando la sosta nelle aree più vicine al centro cittadino e contribuendo così a una mobilità più sostenibile. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nell’impegno del Comune di Savona per rendere la città più accogliente e favorire la ripresa economica in un periodo ancora segnato dalle difficoltà”.