Il duo D’Amore-Mingarini alla sala Stella Maris di Savona

Un duo d’eccezione ospite a “I pomeriggi della Mozart” organizzati dall’Associazione Mozart Savona.

Si tratta di Caterina d’Amore (flauto) e Roberto Mingarini (pianoforte) che proporranno un programma, inconsueto e affascinante, di musiche di Satie, Fauré, Albeniz, Cui, Piazzolla, De Falla, Pappalardo, Rossini, Debussy, Morricone.

Il duo sarà dunque ospite alle 17.30 di sabato 7 dicembre presso la Sala Stella Maris di Savona (piazza Rebagliati, zona porto).

Il pomeriggio, ad ingresso libero, è organizzato in collaborazione con l'associazione Allegro con Moto di Savona. L'Associazione Mozart Savona ringrazia per il sostegno la Fondazione De Mari e il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de' Baldi.

Gli artisti

Caterina D’Amore - Si è diplomata brillantemente in flauto presso il Conservatorio D. Cimarosa di Avellino. Successivamente ha frequentato il corso triennale di Alto Perfezionamento presso l’Accademia Italiana del Flauto in Roma, diplomandosi con il massimo dei voti, sotto la direzione del Maestro R. Guiot e vincendo il primo premio all’unanimita nel concorso dell’Accademia. Si è diplomata ai Corsi Superiori del Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino nelle classi di flauto e musica contemporanea. Ha seguito corsi con il Maestro Tamponi, il Maestro Trevisani, il Maestro Hubert ed il Maestro Levine. Ha conseguito il diploma di Laurea di secondo livello in Discipline musicali presso il Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino con la votazione di 110/110 e lode. Premiata anche in vari concorsi nazionali e internazionali, svolge attività concertistica in varie formazioni suonando in rassegne musicali in Italia e all'estero, riscontrando consensi tra pubblico e critica (Madrid, Francoforte, Varsavia, Sofia Cracovia, Breslavia, Venezia, Roma, Ancona, Modena, Napoli, Taranto, Ragusa, Capri, Ischia, Cosenza, Bari, ecc). Collabora come primo flauto con l’orchestra femminile “Alma Mahler Sinfonietta” con la quale ha eseguito concerti in Italia e all’estero. Si è esibita nel balletto “Lo Schiaccianoci” di Petr Il'ič Čajkovskij, in qualita di primo flauto dell’Orchestra del Teatro Gesualdo di Avellino, nel Concerto dell’Epifania da Napoli ripreso da Rai1, nel “Pierino e il lupo” di Prokoviev e come solista accompagnata dall’Orchestra di Minsk nel Festival di Laureana. È docente presso il Liceo musicale Imbriani di Avellino.

Roberto Mingarini - Nato a Santa Margherita Ligure, Roberto Mingarini si e diplomato al Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova sotto la guida del Maestro Franco Trabucco. Ha in seguito studiato con Leonid Brumberg. Vincitore di premi nazionali ed internazionali, La Spezia, Corsico, Stresa, tiene concerti in numerose città italiane ed importanti associazioni concertistiche, ed in numerosi paesi quali Francia, Austria, Svizzera, Germania, Olanda, Belgio, Grecia, Egitto, Inghilterra, Libano, Algeria, Turchia, Croazia. Romania. Ha compiuto tournée in Giappone e concerti a Cipro, Tokio, New York, Los Angeles, San Francisco, Phoenix ed in Brasile. Ha suonato come solista con le orchestre sinfoniche di Arad (Romania), Sinfonica di Sanremo, Sinfonica Giovanile di Genova, Sinfonica di Santos, San Paolo, Natal (Brasile). Il suo repertorio comprende programmi solistici e cameristici, e con cantanti lirici, sia nella liederistica che nell’opera. Ha collaborato con cantanti di fama internazionale come Gabriella Ravazzi, Luisa Maragliano, Katia Ricciarelli, Luciana Serra, Adelina Scartabelli, Ottavio Garaventa, Renato Bruson e strumentisti quali i violinisti Ilya Gringolts, Sayaka Shoji, il trombettista Armando Chitalla, ed il flautista Severino Gazzelloni. Tra i direttori con cui ha suonato ricordiamo Michele Trenti, Piero Gallo, Gian Marco Bosio, Aldo Faldi, Walther Prost, Martinho Lutero Galati De Oliveira. Numerosi sono gli impegni artistici in stages internazionali ed allestimenti operistici, tra i quali il Laboratorio Lirico Spazio Musica di Orvieto e la Camerata Dei Laghi di Gallarate in occasione dei quali ha collaborato come Maestro sostituto e ripassatore. Ha al suo attivo varie registrazioni, dirette radiofoniche e televisive.