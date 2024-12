Savona, pulizia delle strade di Villapiana-Lavagnola, un savonese: "Numerosi quartiere sono trascurati, ci vuole maggiore attenzione" (FOTO)

"Voglio esprimere una preoccupazione che riguarda la nostra città, in particolare in relazione alla candidatura Capitale della Cultura 2027.

Sebbene ci siano sforzi nel rendere le principali vie e piazze della città più curate e accoglienti, c'è una realtà che non può essere ignorata: numerosi quartieri residenziali, poco distanti dal centro, continuano a essere trascurati, con problemi di pulizia e igiene che danneggiano l'immagine complessiva della nostra cittadina. Purtroppo, in molte zone, è frequente imbattersi in sporcizia accumulata, escrementi di cane non raccolti e odori sgradevoli che rendono poco piacevole la vita quotidiana dei residenti.

Questi disagi non sono circoscritti a una singola area, ma interessano più quartieri (in particolare segnalo criticità in Villapiana e Lavagnola), contribuendo a un senso di abbandono che non si concilia con l’immagine di una città che aspira a essere una capitale culturale.

Comprendo che le risorse siano limitate, ma credo che sia fondamentale per il futuro di Savona che si ponga maggiore attenzione anche alla cura di queste aree, con interventi mirati per garantire un ambiente vivibile e dignitoso per tutti i cittadini, senza privilegiare solo le zone centrali.

Confido che, in vista della nostra candidatura a Capitale della Cultura, si possa avviare un processo di miglioramento che coinvolga tutte le aree della città, affinché ogni quartiere, senza distinzione, possa beneficiare di un livello di pulizia e decoro adeguato".

Federico Siccardo