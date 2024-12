Meteo, cambio di circolazione e maltempo

Una intensa bassa pressione sta per formarsi sul mar Ligure, portando un cambio di condizioni meteo che però sarà un po' avaro di precipitazioni. Freddo e nevicate a bassa quota a partire da domenica.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 6 dicembre

Al mattino cielo velato sulle pianure, ma copertura nuvolosa bassa o nebbie saranno presenti su settori orientali e Liguria. Molto nuvoloso o coperto su Alpi nordoccidentali di confine con piogge che si trasformeranno in neve oltre i 1800m, ma in esaurimento dal pomeriggio. Sempre dal pomeriggio schiarite sempre più ampie. Temperature massime tra i 7 e gli 11 °C su pianure, fino 13/14 °C sulle coste. Venti forti di Foehn sulle Alpi nordoccidentali in diminuzione dalla sera. Venti assenti o deboli variabili sulle restanti aree.

Domani sabato 7 dicembre

Al mattino sereno o poco nuvoloso ma con nuvolosità in aumento durante la giornata, e precipitazioni diiffuse dapprima ancora sui confini alpini, con quota neve in calo fino ai fondovalle, poi anche dal tardo pomeriggio su pianure orientali, Langhe, alessandrino e Liguria orientale. Su alessandrino in nottata la quota neve scenderà fino alle zone di pianura.

Temperature in calo soprattutto nelle massime, che sulle pianure non andranno oltre i 10 °C, sulle coste ancora fino 12°C . Minime tra 0 e 3 °C su pianure con zone anche sotto lo 0 che vedranno gelate diffuse, fino a 5/6 °C sulle coste. Venti ancora forti di Foehn sulle Alpi, mediamente deboli o moderati orientali o nordorientali su pianure. Settentrionali forti su Liguria centro-occidentale.

Domenica 8 dicembre

Immacolata che potrebbe essere bianca su alessandrino e appennino ligure centro-orientale, con neve fino in pianura almeno nelle ore notturne e serali, e precipitazioni che poi in serata si sposteranno verso il cuneese, con nevicate fino a bassa quota. Altrove molto nuvoloso o coperto e possibili deboli piogge in serata su zone di pianura e deboli nevicate su alpi occidentali. Temperature in ulteriore calo nelle massime laddove non ci saranno precipitazioni, mentre attorno lo 0 o poco oltre su Alessandrino e appennino. Minime stazionarie o in lieve calo ma senza gelate per via della copertura nuvolosa.

Venti settentrionali un po' ovunque, forti su Alpi, forti o localmente molto forti su Liguria, moderati su pianure orientali, deboli altrove.

Tendenza successiva.

La bassa pressione stazionerà su mar Ligure e mar Tirreno ancora per qualche giorno mantenendoci sotto correnti orientali che potranno portare precipitazioni irregolari un po' ovunque sulle nostre regioni. Clima ancora rigido per persistenza di temperature sotto la media.

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/662-Stagionali_Dicembre_2024.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

Con i-Gate segui le spettacolari immagini in diretta live da Sant'Anna di Vinadio, Castelmagno, Pietraporzio, Busca, Grinzane Cavour, etc. qui https://www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona.