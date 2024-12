Sanremo, grazie al Premio 'Acqui Ambiente' donati 60 volumi alla scuola 'Pascoli' (Foto)

La Scuola Secondaria di I grado “Pascoli” di Sanremo è stata teatro di un evento di grande valore culturale e simbolico, con la donazione di una selezione di volumi del prestigioso Premio Acqui Ambiente. Questo gesto, nato dalla volontà del Dott. Pietro Foglino, figura storica nella lotta per un ambiente sano nella Valle Bormida, e rappresentato per l’occasione dall’Avv. Maurizio Foglino, ha unito memoria storica, impegno civile e speranza per il futuro.

Istituito nel 1997 dal Comune di Acqui Terme in collaborazione con il Comitato di Crisi sull’ACNA, il Premio Acqui Ambiente è nato per onorare il coraggio e il sacrificio di coloro che hanno combattuto contro l’inquinamento nella Valle Bormida. Per decenni, il territorio è stato devastato da uno dei più gravi disastri ambientali italiani, ma grazie alla determinazione della comunità locale e all’impegno di persone come il Dott. Pietro Foglino, Vicepresidente della locale USSL (ora Azienda Sanitaria) e tra i fondatori del Comitato di Crisi, la Valle è riuscita a risollevarsi.

Durante l’evento, l’Assessore alla Cultura di Acqui Terme, Dott. Michele Gallizzi, ha sottolineato l’importanza di tramandare la memoria di queste battaglie alle nuove generazioni, affinché diventino custodi di un futuro più sostenibile. Ha inoltre parlato del valore educativo del Premio Acqui Ambiente, che celebra personalità e opere dedicate alla tutela dell’ambiente e del Premio Acqui Storia, soffermandosi sul sacrificio della Divisione Acqui a Cefalonia, un esempio di coraggio e memoria da preservare.

La giornata ha rappresentato anche un significativo contributo culturale alla scuola, con la donazione di oltre 60 volumi destinati alla biblioteca. Questi libri, frutto dell’ultima edizione del Premio Acqui Ambiente, trattano temi legati alla difesa del territorio, alla biodiversità, alla sostenibilità e alla cultura enogastronomica. Il Dott. Gallizzi, inoltre, ha donato alla scuola alcuni volumi per ragazzi legati al Premio Acqui Storia, sottolineando l’importanza della lettura come strumento di crescita e consapevolezza.

L’evento ha visto il coinvolgimento diretto degli studenti, che hanno dimostrato una profonda sensibilità verso i temi ambientali, frutto del lavoro instancabile degli insegnanti e della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Anna Maria Fogliarini. Gli studenti hanno presentato brevi riflessioni sulla bellezza della natura e sull’importanza di preservarla, condividendo i risultati del percorso didattico sviluppato durante la settimana di Educazione Civica. Le loro riflessioni, arricchite da citazioni sull’ecologia, hanno messo in evidenza come la scuola sia un punto di riferimento per formare cittadini consapevoli e responsabili.

La cerimonia è stata impreziosita da un toccante intervento musicale, curato dal docente di musica, Dott. Carmine Barisciano, che ha aggiunto un tocco di emozione e armonia alla giornata. Il contributo culturale e artistico è stato il simbolo di una comunità scolastica impegnata non solo nell’istruzione, ma anche nella trasmissione di valori fondamentali per il futuro del pianeta.

Il messaggio del Dott. Pietro Foglino, attraverso la voce dell’Avv. Maurizio Foglino, e l’intervento del Dott. Michele Gallizzi hanno saputo toccare i cuori dei presenti, ispirando studenti e docenti con un forte richiamo all’impegno civile e alla speranza per un domani migliore.

Grazie alla sensibilità degli studenti, alla guida illuminata degli insegnanti e al supporto delle istituzioni, la Scuola Pascoli di Sanremo ha dimostrato di essere non solo un luogo di apprendimento, ma anche un centro di ispirazione e crescita civica.