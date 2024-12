Selezionati i personaggi del Presepe Vivente di Roccavignale 2024: i nomi e i ruoli di tutti i protagonisti

Il borgo Strada di Roccavignale si prepara a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per il Presepe Vivente 2024, che si terrà nelle serate del 22, 23 e 24 dicembre in borgo Strada.

L’evento, riconosciuto come uno dei 33 autentici della Liguria, rappresenta una delle manifestazioni più suggestive del periodo natalizio, unendo fede, storia e partecipazione popolare.

Protagonisti indiscussi della rappresentazione saranno Arianna Pizzorno e Andrea Briano, scelti per interpretare Maria e Giuseppe.

Il ruolo di Gesù Bambino, come da tradizione, sarà affidato ai più piccoli: Margherita Maniscalco e Samuele Ravenna apriranno la scena il 22 dicembre, seguiti il 23 da Francesco Fresia, Samuel Portela e Amalia Rivado.

La serata conclusiva della vigilia di Natale vedrà protagonisti i piccoli Leonardo Bove e Luca Tessitore.

Loredana Fracchia guiderà i visitatori attraverso le vicende della Natività nel ruolo di Lettrice, mentre Greta Bracco interpreterà l’Arcangelo Gabriele e Sabrina Bracco l’Angelo del Sogno. Francesca Piana darà vita a Elisabetta, mentre Giorgio Zinola sarà il Profeta.

Immancabile la presenza dei Re Magi, rappresentati da Andrea Mantega (Baldassarre), Mirco Fracchia (Gaspare) e Quinto Trappolini (Melchiorre), che arricchiranno il percorso con il loro arrivo carico di simbolismo.

Il racconto biblico si intreccerà con scene di vita quotidiana, incarnate da personaggi come Gelindo e Alinda, interpretati rispettivamente da Gianni Fracchia e Letizia Chiarlone e l'oste di Casarea, che sarà Gianni Moroni.

Anche il lato più drammatico sarà rappresentato. Mario Bracco vestirà i panni di Erode, affiancato da Alessandra Arnello nel ruolo di Erodiade e da un gruppo di ancelle: Giulia Bergero, Chiara Bergero Pollero, Livia Ferraro, Althea Diana, Viola Garra e Sveva Bazzicalupo.

Non mancheranno l'Angelo dei pastori (Claudia Pizzorno), il centurione (Massimo Bagnasco), la popolana (Maria Sara Muru), la sacerdotessa (Daria Fracchia), le dame del censimento (Manuela Benzi e Edda Giacosa) e persino le usuraie (Giuliana Bracco, Silvana Mattiauda, Maria Nolasco e Marcella Rossotti), che contribuiranno a ricreare l’atmosfera di un tempo lontano.

Il Presepe Vivente si snoderà lungo le vie del borgo, dove i figuranti, con costumi curati nei minimi dettagli, daranno vita a un viaggio spirituale e culturale unico. Le diverse scene, animate da quasi quaranta partecipanti, condurranno i visitatori in un’esperienza che coniuga tradizione e autenticità, rendendo omaggio alle radici profonde della comunità di Roccavignale, nel borgo di Strada, che diventa custode di una Liguria autentica e senza tempo.