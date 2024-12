"A scuola di sicurezza", 15 incontri con gli studenti savonesi tra prevenzione e formazione

“15 incontri con mille studenti savonesi per parlare di sicurezza e salute sul lavoro tra prevenzione e formazione. Dal 10 dicembre sino a fine marzo”.

Dopo l’esperienza molto positiva dell’anno scorso, torna anche quest’anno l’appuntamento nelle scuole savonesi per spiegare ai ragazzi l’importanza della formazione e della prevenzione sui luoghi di lavoro e per sensibilizzarli al tema della sicurezza.

L’iniziativa, dal titolo “A scuola di sicurezza”, è stata promossa dal tavolo provinciale voluto da Cgil, Cisl, Uil di Savona per cercare di arginare una piaga che affligge il mondo del lavoro e che è una vera e propria emergenza.

“Pensiamo che iniziare a parlare di sicurezza sul lavoro ai ragazzi possa essere una strada per rendere più sicuro il lavoro di domani" commenta Andrea Pasa Segretario Generale Cgil Savona.

Il tavolo, coordinato dalla Prefettura, è composto da Ispettorato del Lavoro, Inail, Vigili del Fuoco, ASL, Ufficio Scolastico, Comune di Savona, Unione Industriali, Provincia di Savona e naturalmente Cgil Cisl Uil.

La diffusione della cultura della sicurezza, in particolare fra i più giovani, costituisce un primo fondamentale tassello per contrastare il drammatico fenomeno degli incidenti professionali e degli omicidi nei luoghi di lavoro.

La situazione è drammatica: nei primi 10 mesi dell’anno sono 20 i morti sul lavoro in Liguria di cui ben 7 nella Provincia di Savona, unica Provincia Ligure in cui aumenta il numero dei decessi, così come aumentano di oltre il 35% le denunce per malattie professionali.

Inoltre la Liguria nel 2023 si conferma con tasso di irregolarità del 75%, in aumento rispetto al 71% del 2022, e superiore sia alla media del Nord-Ovest (68.9%) che a quello Nazionale (69.8%).

Per questi motivi, nelle principali scuole medie superiori del savonese, sono stati programmati 15 incontri che partiranno il 10 dicembre per concludersi a metà marzo con un coinvolgimento di oltre mille studenti e una decina di istituti scolastici di tutta la Provincia di Savona.

In classe di sicurezza nei luoghi di lavoro, norme contrattuali, primo soccorso e rischio incendio, parleranno rappresentanti dei vigili del fuoco, dell’Ispettorato del Lavoro, dell’Inail, della ASL e delle parti sociali.

"Su questi temi, proprio questa mattina in Prefettura, Cgil, Cisl e Uil hanno condiviso con il Comune di Savona e con la Provincia di Savona di incontrarsi a fine della prossima settimana per discutere sui contenuti della bozza del “protocollo su salute e sicurezza inerente agli appalti pubblici" che CGIL, CISL e UIL di Savona hanno costruito nei mesi scorsi" spiegano dalla Camera del Lavoro savonese.