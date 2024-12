Piana: "Dal MASAF primo 'sì' ai danni subiti dagli agricoltori savonesi colpiti dall’alluvione di settembre"

Il Ministero dell’Agricoltura ha riconosciuto il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali che hanno colpito la provincia di Savona lo scorso settembre. Si tratta di un riconoscimento formale per arrivare poi al risarcimento dei danni subiti dalle aziende. Lo ha comunicato il vicepresidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, non appena ricevuta la comunicazione.

“Come Regione e come assessorato all’Agricoltura – continua Piana – continueremo a monitorare affinché i tempi siano i più veloci possibili, per aiutare gli agricoltori che hanno subito danni per oltre 30 milioni di euro”.