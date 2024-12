Cantieri per le festività natalizie: sull'A6 Torino-Savona verrà riaperta la seconda corsia dallo svincolo di Altare

Sull'A6 Torino-Savona, il piano cantieri per le festività natalizie 2024 prevede, che da venerdì 20 dicembre in direzione Torino verrà riaperta la seconda corsia nel tratto compreso tra il km 118+000 e lo svincolo di Altare, limitando la riduzione ad una corsia solo in corrispondenza della galleria Bricco, in prossimità dello svincolo di Altare, oggetto dei lavori di adeguamento alla normativa europea.

Rimarranno attive in carreggiata nord le configurazioni, ad una corrente veicolare, nel tratto compreso tra l’allacciamento con l’A10 Savona-Ventimiglia ed il by-pass al km 118+000 nonché quello tra gli svincoli di Niella Tanaro e Mondovì.

In direzione Savona, infine, nella tratta appenninica tra gli svincoli di Mondovì e Niella Tanaro e tra Ceva e l’allacciamento con l’ A10 Savona-Ventimiglia, rimarranno attivi alcuni cantieri a causa delle attuali configurazioni delle lavorazioni in corso.