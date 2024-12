Albenga, vandali in azione nella scuola materna di via degli Orti: tempera rovesciata su pavimento e banchi

Una brutta sorpresa questa mattina per alcuni bambini della scuola materna di via degli Orti ad Albenga, che non hanno potuto entrare nella propria aula a causa di alcuni atti vandalici che, per oggi, e in attesa delle opere di pulizia, hanno reso inagibile l’ambiente.

Nessun danno è stato riportato alla struttura o all’edificio. I vandali si sono “limitati” a rovesciare delle tempere all’acqua (materiale scolastico trovato nell’aula) per terra e sui banchi.

L’entità del gesto compiuto farebbe pensare a dei ragazzini, ma sono in corso gli accertamenti del caso da parte della polizia locale di Albenga.

Il omune è prontamente intervenuto, affidando l’incarico di pulizia a una ditta specializzata che sanificherà l’aula: "L’attività scolastica dovrebbe riprendere regolarmente già nella giornata di domani. L’amministrazione comunale condanna fermamente gli atti vandalici di qualsiasi entità".