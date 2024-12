Savona, il Festival Internazionale di Musica si conclude con il tradizionale concerto di Santa Lucia

L’ultimo appuntamento della XII edizione del Festival Internazionale di Musica di Savona sarà il tradizionale concerto di Santa Lucia che, come ogni anno, avrà luogo a Savona, nella chiesa di Sant'Andrea, il 12 dicembre alle ore 21:00.

L’Ensemble Nuove Musiche, con la presenza di Linda Campanella e diretto dal Maestro Massimiliano Caldi, proporrà un concerto insolito, in tema con il clima natalizio. Eseguiranno una selezione dei più noti valzer di Strauss in una versione che, già in epoca coeva agli Strauss e da loro stessi apprezzata e vidimata, fu riscritta per voce e pianoforte.

Abbiamo affidato questi originali pianistici ad alcuni studenti diplomandi in composizione del Conservatorio G. Verdi di Torino, che hanno orchestrato i valzer per una piccola formazione strumentale, rendendone più versatile e interessante l’esecuzione e l’ascolto.

La savonese Linda Campanella è considerata una delle voci più versatili del panorama lirico internazionale e una delle migliori insegnanti di tecnica vocale e interpretazione. Massimiliano Caldi, con ampia esperienza internazionale sia in campo sinfonico che operistico e nell’operetta, dedica una particolare attenzione alla musica contemporanea e alla valorizzazione di opere dell’Ottocento uscite dal repertorio. Si distingue per la sua grande preparazione professionale e per uno stile direttoriale sempre brillante e lineare.

Il concerto sarà anche occasione per salutare il caloroso pubblico, dandoci appuntamento alla stagione 2025. L'evento è in collaborazione con il Conservatorio G. Verdi di Torino.