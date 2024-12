Piscina Zanelli, ok del comune di Savona al progetto della Rari Nantes per completare il secondo lotto e valorizzare il primo

Nuovo passo in avanti per il futuro della piscina Zanelli. Nell'ultima seduta di giunta, il comune di Savona ha recepito la proposta avanzata dalla Rari Nantes Savona per il completamento del secondo lotto della piscina e per la riqualificazione del primo lotto.

E’ l’avvio di un percorso che porterà ad avere uno degli impianti più moderni ed efficienti del Nord Italia e porterà al completamento dei lavori per la realizzazione del secondo lotto della piscina, lavori che procedono secondo il cronoprogramma e dovrebbero essere completati entro la prossima estate.

Come noto, il progetto del secondo lotto in fase di realizzazione vale complessivamente 3,5 milioni ed è finanziato con 2,5 milioni del PNRR e 1 milione di co-finanziamento del Comune. Questo investimento consentirà di realizzare una vasca da 25 metri e una da 12, oltre ai servizi necessari alle nuove strutture, senza tuttavia prevederne la copertura.

La Rari Nantes, attuale gestore dell’impianto, ha da tempo avanzato al Comune la propria disponibilità a presentare un progetto per il completamento del secondo lotto oltre che per la riqualificazione e l’ammodernamento della parte esistente.

Nei giorni scorsi la Rari Nantes ha formalizzato la propria proposta che è stata recepita dal Comune. Rari Nantes Savona propone un intervento per il valore complessivo di 1.801.800 euro che, nel dettaglio, prevedono 986mila euro di interventi sul secondo lotto realizzando, tra le altre cose, la copertura mobile, la centrale termica e una palestra.

Nel primo lotto sono invece previsti interventi per un importo di 815.800 euro che, tra le opere più importanti, comprendono il rifacimento del tetto, l’installazione di pannelli fotovoltaici, la modifica dell’atrio con realizzazione di spazi commerciali e lo spostamento del bar.

“Siamo molto contenti di registrare un ulteriore importantissimo passo in avanti per arrivare ad avere un impianto che ci invidieranno in molti in Italia – dichiara l’assessore allo sport Francesco Rossello – Due anni fa abbiamo deciso di investire sulla piscina Zanelli, partecipando al bando del PNRR e cofinanziandolo, non solo per le caratteristiche del bando stesso, ma anche perché sapevamo di avere un interlocutore affidabile capace di valorizzare l’impianto e farlo rendere al massimo. Con la presentazione di questo progetto anche Rari Nantes Savona decide di scommettere questo impianto con una ammirevole determinazione, considerando che oggi non è facile trovare chi voglia investire nello sport”.

Col recepimento della proposta di Rari Nantes, in base a quanto previsto dalla recente legge di “riforma dello sport”, potrà prendere avvio la trattativa per il rinnovo della concessione, ovviamente vincolata alla realizzazione degli interventi previsti per i quali dovranno essere dettagliati progetti e cronoprogramma.

“Come noto – conclude l'assessore Rossello - gli impianti natatori sono strutture molto costose da mantenere. Per questo è molto importante che la piscina raggiunga il massimo dell’efficienza dal punto di vista energetico e dei servizi offerti. L’obiettivo è che, per qualità e varietà dei servizi offerti, la struttura raggiunga l’equilibrio economico e la conseguente rilevanza economica. Nei prossimi mesi dovremo lavorare con Rari Nantes per dare gambe a questo progetto, però il fatto di essere arrivati oggi a definire il percorso è il segno della determinazione delle parti a proseguire nella consapevolezza di lavorare per realizzare qualcosa di importante”.