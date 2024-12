Quiliano, il Sindaco Nicola Isetta entra nel Consiglio Nazionale Anci

Da alcuni giorni è stata ufficializzata la composizione del nuovo Consiglio Nazionale di ANCI (l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia), all’interno del quale figura anche il Sindaco di Quiliano Nicola Isetta. Si tratta di una designazione importantissima, in quanto la Città di Quiliano figura in tal modo all’interno di questo organo importantissimo di ANCI a rappresentare l’intero territorio della Provincia di Savona, assieme al Comune capoluogo e a quello di Bormida.

“È con felice sorpresa che ho scoperto di essere stato inserito nel Consiglio Nazionale ANCI” dichiara il Sindaco Nicola Isetta, “dove tra l’altro figurano in rappresentanza della Liguria i Sindaci dei Comuni capoluogo, come pure di Comuni costieri prestigiosi del ponente e del levante. Credo che tale designazione sia il frutto del lavoro rilevante che la nostra Amministrazione comunale ha avviato dal suo insediamento nel 2019 per il rilancio, la riqualificazione e la ripresa economica, sociale e culturale di Quiliano e del suo territorio.”

“Abbiamo affrontato tantissime difficoltà e criticità rilevanti, come le alluvioni del 2019 e del 2021, la pandemia, il conflitto bellico russo-ucraino. Però abbiamo reagito” aggiunge il Sindaco, “con un lavoro incessante e continuo, ricercando ed ottenendo rilevanti finanziamenti da Stato e Regione per circa 15 milioni di euro, abbiamo fatto aprire quasi un centinaio di cantieri di opere pubbliche, abbiamo rifondato da zero i servizi sociali e scolastici, e soprattutto abbiamo rilanciato Quiliano in ambito provinciale e regionale. E la designazione dell’ANCI nazionale, attualmente presieduta dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, di far rappresentare la Provincia di Savona anche la Città di Quiliano, questo rappresenta un motivo di evidente orgoglio per il sottoscritto, e soprattutto per la nostra comunità.”