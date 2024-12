Finale, si allarga il cedimento in via Lungosciusa: strada nuovamente chiusa per la sistemazione

Tornerà ad essere completamente chiusa, almeno fino alla mattinata di sabato prossimo (14 dicembre, ndr) via Lungosciusa a Finalpia, dove in quest'ultimo mese e mezzo circa era presente il cantiere con relativo senso unico alternato regolato da semaforo.

A imporre il provvedimento da parte del sindaco, con un'apposita ordinanza, è stato un aggravarsi improvviso dello smottamento. Nelle scorse ore la terra a monte dello smottamento si sarebbe mossa allargando l'area già oggetto dell'intervento avviato dopo il maltempo della notte del 26 ottobre scorso. Il sopralluogo dei tecnici comunali, su segnalazione della ditta operante, ha infatti rivelato "ulteriori cedimenti di terreno verso l'alveo del torrente, con la progessiva instabilità della sede stradale sovrastante".

Il nuovo smottamento sarebbe "tale da non consentire il mantenimento del transito veicolare leggero indiscriminato" tra la deviazione da via Varese a tutto il perimetro dell'edificio al civico 21 come finora disposto, "ad eccezione di eventuali veicoli di soccorso in emergenza".

Sul posto, come detto, era già attivo il cantiere con gli operai intenti alla ricostruzione del muro di contenimento danneggiato dalla piena del torrente. "Ora le operazioni proseguiranno con un adeguamento delle lavorazioni in base alle nuove esigenze emerse - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco - Siamo spiacenti di dover arrecare questo improvviso disagio, che purtroppo, vista la natura del cedimento, non ci consente di predisporre un'alternativa per i veicoli".

Se lo scorso fine ottobre era stato infatti possibile per le vetture "bypassare" lo smottamento sfruttando una strada privata, ora le attuali condizioni non permetterebbero questo sbocco.