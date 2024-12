Demanio marittimo: rinnovata per due anni la possibilità di ampliare i dehors

E’ stata approvata oggi dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Demanio Marco Scajola, la possibilità per i Comuni di concedere l'ampliamento dei dehors di bar e ristoranti in aree demaniali marittime fino al 31 dicembre 2026. Una delibera che è valida per tutti i Comuni costieri della Liguria.

“L’eccellenza delle attività turistiche e ricettive hanno portato la Liguria ad essere una delle mete preferite in Italia, a veder crescere in questi anni il proprio appeal - ha sottolineato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci - È giusto che le istituzioni siano al fianco degli imprenditori per sostenerli, anche con misure normative specifiche, nel loro lavoro che rende la nostra regione sempre più attrattiva. Regione Liguria ha fatto la sua parte con questo provvedimento, che sono certo i nostri Comuni sapranno raccogliere per aumentare le potenzialità della loro offerta turistico-commerciale”.

“Si tratta - ha aggiunto l’assessore regionale al Demanio Marco Scajola - di una misura attesa dal territorio che ha dato risultati importanti e che quindi abbiamo provveduto a estendere, per la prima volta in modo biennale. Il provvedimento in oggetto ha dimostrato la propria efficacia rivelandosi fondamentale negli anni precedenti. Per questa ragione crediamo che il rinnovo fatto sia la miglior notizia per chi opera sul territorio. Proroghiamo un'importante opportunità per i Comuni per poter organizzare le proprie attività turistico commerciali, sfruttando al meglio le aree demaniali marittime”.

“Inoltre garantiamo alle attività maggiori spazi in cui lavorare rispondendo alle richieste ricevute e favorendo, di conseguenza, occupazione ed economia dell'intero settore” conclude l'assessore Scajola.