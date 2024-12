Lavori sull'Aurelia a Vado, modifiche al servizio Tpl Linea da lunedì 16 dicembre

Nuove modifiche e miglioramenti al servizio di trasporto pubblico locale, a decorrere da lunedì 16 dicembre, previste da Tpl Linea per agevolare la mobilità alla clientela in relazione all’interruzione al transito veicolare dell'Aurelia nel comune di Vado Ligure per lavori.

Ecco le variazioni previste:

1. Linea 6 SAVONA – VADO LIGURE:

- introduzione delle seguenti corse aggiuntive – attive dal lunedì al venerdì – in partenza dal capolinea di Porto Vado per Vado Ligure (via Ferraris): 9:10 – 9:55 – 11:00 – 12:05;

- introduzione delle seguenti corse aggiuntive – attive dal lunedì al venerdì – in partenza da Vado Ligure (via Ferraris) per il capolinea di Porto Vado: 9:25 – 10:35 – 11:25 – 12:25;

2. Linea 40/ FINALE LIGURE – SAVONA:

- introduzione di una corsa aggiuntiva scolastica attiva dal lunedì al venerdì in partenza dal capolinea di Finalborgo Banca per la Stazione FF.SS. di FINALE LIGURE alle ore 13:50. Viene mantenuta la partenza dal capolinea di Finalborgo per Savona delle ore 14:00.

"TPL Linea, assieme agli enti e organi preposti, proseguirà nel monitoraggio del servizio per la clientela in relazione allo stop alla circolazione sulla via Aurelia" affermano dall'azienda.