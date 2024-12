Tpl Linea, nuove coincidenze al servizio dell’utenza a Bergeggi

TPL Linea comunica alla clientela del trasporto pubblico locale che, al fine di migliorare il servizio offerto per il comune di Bergeggi, a decorrere da lunedì 16 dicembre 2024 verranno formalizzate le coincidenze tra la linea 37, in partenza da piazza Mameli per Bergeggi delle ore 7:05, con la linea 5 in arrivo dall’ospedale San Paolo e con la linea 7 in arrivo da Albissola Marina.

Le coincidenze sopra indicate verranno effettuate presso la fermata della Stazione FF.SS. di Savona (stallo “L”), al fine di garantire le stesse anche nelle giornate di lunedì, giorno del mercato settimanale a Savona e caratterizzato da modifiche di percorso.

Comunichiamo inoltre che nel periodo non scolastico (vacanze natalizie, da lunedì 23/12 a sabato 04/01) per la corsa in oggetto verrà mantenuto l'orario previsto nelle giornate di sabato e pertanto la corsa effettuerà la partenza da piazza Mameli alle ore 7:20.

Nelle prossime settimane, da parte di TPL Linea, continuerà il monitoraggio del servizio.