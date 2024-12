Giornata di raccolta di sangue al Liceo Calasanzio di Carcare

Le Sezioni Comunali dell’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) della Valle Bormida fanno squadra per portare avanti il programma di sensibilizzazione al dono presso il Liceo di Carcare.

Negli scorsi giorni sono state svolte, presso le classi quarte e quinte del Liceo, lezioni frontali coi ragazzi per sensibilizzarli riguardo all’importanza della donazione del sangue e del midollo. Dopo il grande successo dello scorso anno, che ha visto 31 ragazzi farsi protagonisti di questo importante gesto, quest’anno sono state organizzate due giornate all’insegna del dono.

La prima di queste è culminata nel corso della mattinata di mercoledì 11 dicembre, in Piazza Calasanzio a Carcare, dove grazie all’Autoemoteca, all’adiacente sede dell’AVIS Comunale di Carcare, ai volontari ed al personale medico ed infermieristico sono stati accolti tutti gli aspiranti donatori per svolgere la compilazione dei questionari anamnestici, le visite d’idoneità, gli esami del sangue e le donazioni. Più di 20 ragazzi hanno deciso di dedicare un paio d’ore della loro mattinata per avvicinarsi a questa realtà e prendere parte a questa iniziativa sociale di solidarietà che, silenziosamente, salva ogni giorno centinaia di vite e permette a tutti i nostri ospedali di funzionare.

Durante le mattinate dedicate all’incontro coi ragazzi, in collaborazione con l’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), gli alunni del Liceo sono stati sensibilizzati anche riguardo alla realtà della tipizzazione e della donazione del midollo osseo sempre più importante vista la difficoltà a trovare donatori compatibili.

"La donazione di sangue è un gesto semplice ed alla portata di tutti. Bisogna sempre ricordare che se la nostra vita di tutti i giorni può proseguire indisturbata è perché esistono dei volontari che silenziosamente e senza pretendere nulla in cambio, nel momento bisogno, vengono incontro alle nostre difficoltà. Possono essere gli amici della Croce, sempre pronti a venirci ad aiutare, anche nel cuore della notte, i volontari della Protezione Civile, i Donatori di Sangue oppure i colleghi di tutte le altre associazioni che si impegnano e lottano per far sì che il nostro territorio sia un buon posto in cui vivere. Ringraziamo La Dirigente Maria Morabito, il nostro referente Massimo Marazzo, il personale scolastico e tutti gli studenti che hanno deciso di mettersi in gioco rendendo possibile quest’iniziativa" dall'Avis della Valle Bormida.