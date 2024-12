Memoriale vittime Morandi, Arboscello (Pd): "Momento importante per la costruzione di una memoria collettiva"

"Il Memoriale dedicato alle vittime del Ponte Morandi è un luogo di ricordo e riflessione che onora la memoria delle 43 persone scomparse nel tragico crollo del 14 agosto 2018. La giornata di oggi segna un momento cruciale per la costruzione di una memoria collettiva, elemento essenziale per mantenere viva la consapevolezza duratura di quanto accaduto. È fondamentale permettere alle future generazioni di comprendere non solo le tragedie, ma anche gli errori che le hanno causate. Questo memoriale aiuterà a ricordare le vittime di quella e sarà un monito affinché ciò che è successo si ripeta mai più".

Così il vicepresidente del consiglio regionale Roberto Arboscello che, insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali e ai familiari delle vittime, ha partecipato oggi all'inaugurazione del Memoriale per le vittime del ponte Morandi.