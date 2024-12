Mallare inaugura la nuova passerella pedonale dei Bertoni

Domani, martedì 17 dicembre, alle ore 16, il comune di Mallare inaugurerà ufficialmente la nuova passerella pedonale dei Bertoni, un'opera attesa dalla comunità locale dopo che la precedente struttura era stata distrutta dall'alluvione del 2021.

Realizzata grazie ai fondi della Protezione civile, la passerella è stata completata con un investimento complessivo di 150 mila euro. Il progetto ha visto l’utilizzo di legno, materiale scelto non solo per il suo impatto ambientale ridotto ma anche per rispettare l’armonia estetica con il paesaggio circostante.

L’inaugurazione rappresenta un momento simbolico importante per Mallare, che continua a ricostruire le sue infrastrutture danneggiate dalle calamità naturali, con uno sguardo verso la prevenzione e la sostenibilità.