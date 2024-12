Maltempo e dissesto idrogeologico in Val Bormida, Bucci: "Una mappatura dei siti dismessi per ricollocare alcune aziende"

Gli effetti del maltempo dello scorso ottobre e la prevenzione del rischio idrogeologico. Sono stati questi i temi al centro della seconda tappa della giornata savonese del neopresidente della Regione, Marco Bucci, che nel pomeriggio è stato a Cairo Montenotte , alla Biblioteca Civica di Palazzo Scarampi, dove ha incontrato gli amministratori e i rappresentanti delle imprese produttive del territorio.

A seguire, la delegazione regionale ha visitato l’area industriale dell'azienda Trench Italia, sempre nel comune di Cairo Montenotte, e le realtà industriali del sito Cairo 3000.

"Lavoreremo in sinergia con il territorio su un progetto per mitigare il rischio idrogeologico in Val Bormida, non solo per i corsi d'acqua principali ma anche per i rii - ha dichiarato il presidente Bucci - Ho inoltre chiesto a tutti i sindaci di preparare, ognuno per il proprio Comune, una mappatura dei siti industriali dismessi per poter ricollocare aziende o creare le condizioni per nuovi insediamenti. L'occupazione resta infatti una delle priorità dell'entroterra Savonese, insieme a sanità e infrastrutture di cui abbiamo avuto modo di parlare in sede provinciale".

"Quello di oggi con gli amministratori e le imprese della Val Bormida è stato un incontro proficuo per fare il punto sui danni del maltempo, per i quali la Regione ha messo a disposizione un ulteriore contributo alle aziende da due milioni di euro - ha commentato l’assessore alle Aree di crisi complessa Paolo Ripamonti - Il tema della prevenzione è fondamentale per evitare che situazioni del genere si ripetano. Il presidente Bucci ha ribadito la vicinanza della Regione al territorio e l’impegno dell’ente ad intraprendere tutte le azioni propedeutiche a mitigare il rischio idrogeologico, a cominciare dalla pulizia dei fiumi".