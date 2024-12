Orlando sceglie la Regione. AVS, Sinistra Italiana e Europa Verde: "Esempio di serietà e coerenza"

"Esprimiamo soddisfazione per la decisione di Andrea Orlando di rinunciare al seggio in Parlamento per rimanere nel Consiglio Regionale della Liguria". Ad affermarlo, in una nota, sono il gruppo consiliare regionale di Alleanza Verdi Sinistra e le segreterie regionali di Europa Verde e Sinistra Italiana, commentando la scelta dell'ex candidato alla presidenza regionale.

"È una buona notizia per tutti noi - commentano -, perché in primo luogo significa che una figura di spessore nazionale come Andrea Orlando decide di proseguire l'impegno per la Liguria, già evidenziato come candidato presidente. Orlando, con la sua scelta, offre un esempio importante di serietà e coerenza della politica nel rapporto con gli elettori".

"È una scelta positiva soprattutto in vista del futuro - aggiungono i partiti -. Il contributo di idee e di esperienza di Andrea Orlando sarà importante per costruire, nei programmi e nelle alleanze, una coalizione solida e innovativa, capace di governare. E il primo banco di prova saranno le elezioni comunali di Genova".