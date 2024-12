Politica |

Rigassificatore, Donatella Barbano (Lega Vado e Quiliano): "Da sempre contraria, bene l'iniziativa della consigliere Foscolo"

Il plauso all'interrogazione presentata in Consiglio Regionale: "In linea con la volontà dei sindaci locali e con quanto ho sempre affermato verso chi ha votato la mia lista"

“Come candidata sindaca per la lista 'Insieme per Quiliano', avevo espresso la mia opposizione all'installazione del rigassificatore nella rada di Vado e contro le ulteriori servitù che avrebbero interessato il territorio di Quiliano”. A dirlo è Donatella Barbano, coordinatrice territoriale Lega di Vado e Quiliano. “Fin dall'inizio - spiega Barbano - non sono mancati attacchi attraverso i social nei confronti della mia persona e della lista, accusandomi di assumere una posizione di convenienza e non sincera, dato che la mia candidatura era appoggiata dal mio partito, la Lega. Ora in qualità di coordinatrice territoriale, esprimo soddisfazione per l'iniziativa intrapresa dal capogruppo della Lega Sara Foscolo in sede di Consiglio Regionale, non dimenticando che già nella scorsa legislatura il presidente ad interim e attuale vicepresidente Alessandro Piana aveva manifestato un parere politico contrario da parte della Regione Liguria, in linea con la volontà dei sindaci locali e con quanto ho sempre affermato verso chi ha votato la mia lista” conclude.

Redazione

