Savona, inaugurato lo Sportello Informativo e di Orientamento per persone fragili in piazza del Popolo

Uno sportello, attivo per 9 ore settimanali, offrirà supporto e orientamento alle persone fragili a rischio di marginalità sociale e a coloro con un background migratorio.

L’iniziativa, inserita nell’ambito del progetto “Territori Inclusivi”, vede il coinvolgimento della Cooperativa Il Faggio, Progetto Città, Comunità Servizi e ArciMedia.

Lo sportello sarà gestito da due operatori qualificati e condividerà gli spazi attualmente utilizzati dal progetto "Maggiordomo di Quartiere", un servizio già consolidato come punto di riferimento per i cittadini della zona. Sarà aperto il lunedì dalle 11 alle 14, il martedì dalle 15 alle 18 e il giovedì dalle 15 alle 18.

La scelta di piazza del Popolo come sede del nuovo sportello nasce dalla richiesta del referente del progetto per il Distretto 7 Savonese. La posizione, che già ospita un presidio della Polizia Locale dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 e il progetto “Maggiordomo di Quartiere”, è in un punto centrale della città e facilmente accessibile.