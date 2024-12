Savona, copertura della seconda vasca della Zanelli: il progetto previsto entro fine marzo 2025

Mentre proseguono i lavori di realizzazione del lotto della seconda piscina, dopo l'annuncio dell'impegno economico della Rari Nantes per la copertura, il Comune procede con una proroga dell'affidamento dell'impianto di nove mesi alla società.

Pochi giorni fa, la Rari Nantes ha presentato al Comune una relazione propedeutica alla presentazione di un progetto di fattibilità che, oltre all'ammodernamento e alla riqualificazione del primo lotto, prevede importanti interventi sul secondo lotto.

La data prevista di consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica è il 31 marzo; dopodiché potrà essere avviato l'iter di valutazione del progetto e la realizzazione della copertura delle due piscine scoperte: la nuova vasca da 25 per 12,5 metri con una profondità di 3 metri, che permetterà anche l’allenamento del nuoto artistico, e una vasca didattica da 6 per 12,5 metri. In base al cronoprogramma approvato, l’opera potrà essere utilizzata dopo il collaudo, previsto entro il mese di settembre 2025.

Entrambe le piscine saranno scoperte e non riscaldate, ma con il progetto la Rari si impegna a realizzare la copertura con un investimento economico di 1 milione di euro.

Il progetto, spiega il Comune, “sarà corredato di un piano economico-finanziario che individuerà, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire”.

Per garantire la continuità del servizio, il Comune prevede di prorogare l'affidamento del primo lotto per un periodo di nove mesi, ritenuto congruo per completare l'iter di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.