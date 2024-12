Alassio, venerdì 20 dicembre alla Biblioteca Civica l'incontro con Don Corini “Riflessioni sul Natale. Sulla scia dei Magi”

Venerdì 20 dicembre alle ore 18 presso l'Auditorium della Biblioteca Civica di Alassio si svolgerà l'incontro “Riflessioni sul Natale. Sulla scia dei Magi”.

L'iniziativa, organizzata con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Alassio, vedrà come relatore Don Gabriele Maria Corini, che guiderà i partecipanti in una riflessione profonda sul significato del Natale. Nel corso della serata si approfondiranno le indicazioni bibliche sulle figure dei Magi e il loro significato nel contesto del Natale, per poi soffermarsi sulla tradizione cristiana che li ha identificati come tre Re, attribuendo loro nomi e caratteristiche specifiche. Verrà esplorata anche l’origine e il significato dei loro nomi Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. L’incontro sarà inoltre un’occasione per rivolgere un pensiero alla Terra Santa, in questo momento storico così complesso e delicato. Seguirà un rinfresco per scambiarsi gli auguri di Natale.