Albenga, il presidente della Commissione Sanità Cangiano chiede un incontro con l’assessore Regionale Nicolò

A seguito della volontà unanime emersa durante la prima riunione della Commissione Sanità di Albenga, il presidente Giorgio Cangiano ha invitato l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò a partecipare ad un incontro da tenersi alla presenza della commissione e dell’amministrazione.

“Ho scritto all’assessore regionale Nicolò a seguito di quanto emerso durante la Commissione Sanità svoltasi lo scorso 25 Novembre. Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto risposta, ma alla luce delle dichiarazioni rese nella giornata di ieri (martedì 17 dicembre), l’incontro risulta quantomai urgente - afferma Cangiano -. Il presidente Bucci, durante la campagna elettorale e anche successivamente, ha più volte ribadito l’importanza dell’ospedale di Albenga e la volontà di riaprirvi un Pronto Soccorso. Ieri però l’assessore Nicolò, pare avere premuto il freno su tale argomento”.

“È necessario avere dei chiarimenti su questo punto ed averli il prima possibile. Ricordo che quello di Albenga è l’ospedale più nuovo e funzionale della Regione ed è necessario un cronoprogramma chiaro”, conclude il presidente della Commissione Sanità di Albenga.

“È giusto affrontare questi temi seriamente e con la giusta consapevolezza – aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis -. Si può arrivare a riavere il Pronto Soccorso al Santa Maria di Misericordia anche gradualmente, ma da subito è necessario riavere il PPI h 24, così come peraltro ha anticipato il presidente Bucci durante l’incontro tenutosi in Provincia lo scorso lunedì 16 dicembre”.

In quell’occasione, infatti, il presidente della Regione Liguria ha risposto al sindaco Tomatis sull’importante tema della sanità e sulla valorizzazione dell’ospedale di Albenga, dimostrandosi favorevole alla riapertura h24 del Ppi, sottolineando anche l’importanza di far comprendere agli utenti di rivolgersi alla struttura più idonea in base alla propria patologia.

Il sindaco Tomatis, inoltre, è rientrato in Consiglio Direttivo Federsanità, la Confederazione delle Federsanità Anci regionali che associa dal 1995 le Aziende Sanitarie Locali, Ospedaliere e gli Irccs insieme ai rappresentanti dei Comuni associati alle Anci regionali di riferimento, e il cui obiettivo è favorire azioni e politiche finalizzate alla promozione di percorsi di integrazione socio-sanitaria e socio-assistenziale fortemente orientate ad una nuova concezione della “presa in carico” dei pazienti basata su prossimità, proattività, personalizzazione, partecipazione.

“In spirito di collaborazione, auspico contatti e confronti continui con gli enti sovra comunali, in primis la Regione – chiude Tomatis -. Tematiche importanti per il territorio come quella della sanità vanno affrontate senza guardare ai colori politici. Insieme si possono trovare soluzioni e dare risposte concrete alle necessità dei cittadini”.