Trasporti, nel 2025 treni gratis per studenti U19 e sconti al 50% per gli U26

Abbonamenti mensili e annuali gratuiti sui treni, nella tratta tra residenza e sede scolastica, per tutti gli studenti under 19 e sconto al 50% per gli studenti under 26.

Questa la misura confermata da Regione Liguria per tutto il 2025, un provvedimento già condiviso dalla Giunta Regionale e che verrà ufficialmente approvato nella seduta di domani su proposta dell'assessore ai Trasporti Marco Scajola.

"Si tratta di una misura importante per mantenere un ausilio concreto, unico in Italia, a favore dei giovani liguri - dicono il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola - Sono stati migliaia gli abbonamenti gratuiti erogati nel 2024 e siamo convinti che l'iniziativa possa avere ancor più successo nel nuovo anno. Garantiamo la gratuità agli studenti under 19 di tutta la Liguria per recarsi a scuola o all'università e diamo un'agevolazione al 50% per le stesse ragioni agli under 26. La Regione Liguria dimostra così, ancora una volta, la propria vicinanza a chi utilizza il treno quotidianamente".