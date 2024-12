Come ormai da tradizione ad ogni dicembre, il Circolo Operaio “A. Bogliani” di via San Lorenzo 30r organizza la distribuzione gratuita di giocattoli per i bambini meno fortunati in modo che anche loro possano festeggiare il Natale con un sorriso in più.

L'iniziativa "Giocattoli senza frontiere" si terrà domenica 22 dicembre, a partire dalle ore 10.00, nel salone di Villa Cambiaso in via Torino 10 a Savona.