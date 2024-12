Savona e il mondo della fotografia in lutto per la scomparsa all'età di 81 anni di Pino Piccardo.

Storico fotografo savonese, ha avuto per anni lo studio in via Untoria nel comune capoluogo.

Molteplici le foto da lui scattate e tanti sono i savonesi che hanno potuto apprezzare il suo stile.

Lascia la moglie Bruna, la figlia Marta con Simone, il nipotino Elia e tutti i parenti.