Da Savona al presepe vivente di Roccavignale viaggiando su un autobus d'epoca

"Che bello, mi ricorda quando prendevo questo bus, anni e anni fa, per andare a scuola".

Il bus in questione è il mitico FIAT 370.12.25 Carrozzeria Fiat del 1982, affiancato dal FIAT 308 Cameri del 1978 e dal MENARINI M201/2 del 1987. Questi mezzi fanno parte della collezione dell'associazione senza scopo di lucro StoricBus di La Spezia, che quest'anno, per la prima volta, ha collaborato con il presepe vivente di Roccavignale.

Il tutto esaurito per il servizio, che in via eccezionale il 23 dicembre partiva anche da Savona oltre che da Millesimo, è stato registrato pochi giorni dopo l'apertura delle prenotazioni. A bordo c’erano sia appassionati di vecchi autobus sia persone più interessate al presepe vivente. Fatto sta che il percorso da Savona a Roccavignale su un autobus storico ha entusiasmato tutti i presenti.

Alla guida Francesco, 30 anni, di professione autista e per hobby conducente di mezzi d'epoca. "La nostra è un'associazione senza scopo di lucro – dice Francesco – nata da un gruppo di giovani a La Spezia nel 2019 per il recupero, a fini museali, e il restauro di veicoli storici che hanno caratterizzato il trasporto pubblico in Italia dal secondo dopoguerra ai primi anni Duemila".

Il mezzo in questione è un FIAT 370 costruito nel 1982 e immatricolato nel 1983: un classico autobus interurbano che era in servizio presso l'azienda di trasporto pubblico locale di Savona. "Erano una quarantina circa di mezzi – prosegue Francesco – con lunghezze di 9, 10 e 12 metri, di cui due erano gran turismo e garantivano un comfort maggiore rispetto agli interurbani classici".

L'associazione possiede un centinaio di mezzi, conservati in due capannoni: uno vicino a Ovada e uno ad Aulla. Gli autobus vengono restaurati, mentre altri vengono salvati per recuperare pezzi di ricambio utili alla manutenzione dei veicoli in collezione.