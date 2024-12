Albenga, nasce il "Coordinamento Democrazia e Costituzione" per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica

Ad Albenga è stato recentemente istituito il "Coordinamento Democrazia e Costituzione", una nuova realtà che riunisce associazioni, comitati, sindacati e forze politiche.

Le entità in questione sono: le sezioni Anpi di Ceriale, Albenga, Leca, Alassio/Laigueglia, Andora, Pietra Ligure, Casa dei Circoli Culture e Popoli, Atac Savona, Comitato Savonese Acqua Bene Comune, ARCI, CGIL, UIL, Sinistra Ingauna, Possibile, Alleanza Verdi/Sinistra Italiana, Partito Democratico.

L'obbiettivo dell'unione di un così ampio ventaglio di realtà del territorio è chiaro: informare e sensibilizzare l’opinione pubblica, oltre a opporsi a tutte quelle leggi che rischiano di compromettere le libertà individuali e collettive sancite dalla Costituzione italiana, fortemente antifascista.

L’iniziativa ha preso forma dopo l’assemblea pubblica dello scorso 7 novembre, molto partecipata, durante la quale si è discusso del DDL 1660, noto come Decreto Sicurezza, con lo sguardo rivolto all’intero ponente ligure, dall’entroterra al mare, per fare da collante e rete.

"La sicurezza è quella di avere un posto di lavoro, di non morire nei luoghi di lavoro, di avere un salario dignitoso. Di impedire i femminicidi, di avere scuola, università, sanità e, in generale, tutti Beni Comuni gestiti in forma pubblica e partecipata - spiegano dal Coordinamento - La sicurezza è dare una casa alle famiglie meno abbienti, garantire un salario dignitoso ai lavoratori, cancellare la precarietà e garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, occuparsi della cultura patriarcale, e smetterla di negare il diritto alla salute e alla scuola pubblica".

"Il Ddl 1660 e la Legge Calderoli sull’Autonomia Differenziata, servono l’una per impedirci di manifestare e di scioperare. L’altra per dividere ed accrescere le diseguaglianze nel nostro Paese" continuano.

"Il nostro cammino andrà avanti di pari passo con le iniziative nazionali che, dopo la partecipata manifestazione a Roma dello scorso 14 dicembre - ricordano dal Coordinamento - si son dati appuntamento dal 10 al 12 gennaio per tre giorni di assemblea".

Il Coordinamento si sta organizzando per ulteriori incontri pubblici, per presidi e banchetti informativi. Sinistra Ingauna sarà, inoltre, impegnata a partire dal prossimo anno, a sensibilizzare, informare e cercare di portare al voto quante più persone, in vista delle prossime campagne referendarie. Gli incontri di Sinistra Ingauna, proseguono come di consueto, ogni terzo lunedì del mese.