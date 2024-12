Magliolo, raccolti oltre 17 mila euro nel ricordo di Nicolino Verus

Poco più di un anno fa la comunità di Magliolo piangeva la prematura scomparsa di Nicolino Verus, l'imprenditore edile 59enne spentosi dopo aver lottato contro un male incurabile. Per omaggiare la sua memoria, dagli amici più stretti era partita l'idea di una raccolta fondi benefica di cui recentemente è stato reso pubblico il rendiconto.

In totale sono stati raccolti 17 mila 406 euro, somma che è stata utilizzata per sostenere progetti di importante valore sociale.

9 mila euro sono stati devoluti come contributo per l’acquisto di un nuovo mezzo destinato alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Magliolo; 6 mila 511,94 euro hanno permesso l’acquisto di un ecografo, tablet dedicato e un holter per l’ambulatorio medico e infermieristico del paese; 1.833,17 euro sono stati destinati alla Scuola Elementare di Magliolo per migliorare l’offerta formativa con l’acquisto di 11 banchi, una chitarra classica e un microscopio Wi-Fi. Infine, 60,89 euro sono stati impiegati per le spese bancarie legate alla gestione e alla chiusura del conto.