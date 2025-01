Capodanno 2025, ordinanza anti-botti a Pietra Ligure: il divieto in piazza San Nicolò e nelle sue vie di accesso

In occasione dei festeggiamenti per il capodanno “Happy 2025 Capodanno in Piazza”, con ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 199 del 30/12/2024, a Pietra Ligure a partire dalle ore 12.00 di martedì 31 dicembre 2024 e fino alle ore 10.00 di mercoledì 1 gennaio 2025, è fatto divieto assoluto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualunque genere all’interno di piazza San Nicolò e nelle vie di accesso ad essa.

“Questo provvedimento è stato adottato per tutelare l'incolumità delle persone, nonché per evitare situazioni di panico e confusione, limitare il disagio agli animali domestici e prevenire eventuali danni al patrimonio pubblico come l’arredo urbano – dichiara il sindaco Luigi De Vincenzi - Alle violazioni si applicheranno le sanzioni previste per legge e verso i trasgressori, compiutamente identificati, potranno essere avviati procedimenti d’ufficio con addebito delle spese eventualmente sostenute per il ripristino degli eventuali danni”.