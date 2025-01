Il concerto di Chiara Bleve per aprire il Concorso pianistico “Città di Albenga-Memorial M. S. Folco”

Prenderà il via giovedì 2 gennaio la 37° edizione del concorso pianistico Città di Albenga, dedicato alla memoria della compianta professoressa Maria Silvia Folco, col concerto inaugurale della giovanissima e talentuosa Chiara Bleve, vincitrice della scorsa edizione con il punteggio massimo, che si terrà nella Cattedrale di San Michele Arcangelo di Albenga alle ore 21 con ingresso libero e gratuito.

Chiara Bleve, nata nel dicembre 2006, risiede a Santa Lucia di Piave nel trevigiano. Ha iniziato a studiare pianoforte all'età di quattro anni con lo zio Tiziano Nadal e dal 2016 è allieva del Maestro Giorgio Lovato presso la Scuola di Musica “A. Corelli” di Vittorio Veneto; attualmente frequenta il Corso di Alto Perfezionamento Musicale presso l’Accademia del Ridotto di Stradella (Pavia) con la Professoressa Natalia Trull. Dal 2017 è invitata regolarmente come solista nell’ambito di numerosi Festival e stagioni concertistiche in varie città italiane e all'estero. Chiara si esibirà con un programma molto allettante, iniziando con i preludi di Chipin dall'opera 24, per poi passare ad un repertorio spagnolo che spazierà da Albeniz, a Granados e per concludere, infine, col francese Ravel.

Nell'intermezzo di metà concerto vi sarà un piccolo excursus musicale di altri due bravi professionisti che si esibiranno al violino e alla chitarra, con brani dalle sonate di Paganini. Si tratta dei maestri Giovanni Sardo (violino) e Simone Mazzone (chitarra), che alterneranno il repertorio della giovane Chiara col pianoforte per dare al concerto di inaugurazione ancora più ampiezza e completezza, nel coinvolgimento di altri strumenti musicali.

“Sarà un concerto di un livello altissimo, con una giovane concertista che si sta facendo strada tra le vette più elevate del mondo del pianismo internazionale - assicura la direttrice artistica del concorso, la professoressa Isabella Vasile - Sensazionale pensare che ha appena 17 anni. Il mio ringraziamento al sindaco Tomatis e agli assessori Marta Gaia, Camilla Vio e Alberto Passino per l'ottimo lavoro di squadra svolto per la complessa organizzazione di questo importante evento, che porta il nome di Albenga nei più alti ed acculturati ambienti della musica classica”.

Il sindaco Riccardo Tomatis aggiunge: “Sarà una serata di altissimo livello artistico e culturale in una straordinaria location. Quest’anno poi, il Concorso Pianistico entra entrerà ancora più nel cuore della nostra splendida Albenga con questo concerto e con la serata finale all’Ambra. Ringrazio la dottoressa Vasile che ogni anno porta ad Albenga persone provenienti da tutta Italia, dall’Europa e anche da più lontano offrendo una grande occasione di visibilità alla nostra città”.

“Il Concorso Pianistico si apre sempre di più alla città con il concerto iniziale in Cattedrale e la serata finale all’Ambra - prosegue l’assessore alla cultura Marta Gaia - Sarà emozionante vedere tanti musicisti provenienti da ogni parte d’Italia, d’Europa e anche da paesi extraeuropei. I concorrenti trascorreranno tre giorni, insieme alle loro famiglie, nella nostra città e avranno la possibilità di visitarla in un momento dell’anno nel quale le proiezioni architetturali la rendono ancora più bella e magica. Il concorso pianistico è occasione per far conoscere sempre più il nome di Albenga. Un ringraziamento particolare va al direttore artistico del Concorso Pianistico dott.ssa Isabella Vasile che continua a curare e fare crescere questo importante evento”.

A partire dalle ore 10.00 del giorno seguente, 3 gennaio, presso l'Auditorium San Carlo, avranno inizio le audizioni della nuova edizione del concorso pianistico, a partire dalle categorie dei candidati più esperti, come la categoria Eccellenza, per proseguire con gli altri candidati, compresi i piccolissimi enfant prodige, che si esibiranno nel primo pomeriggio di sabato 4 gennaio. Il concerto dei vincitori della nuova 37° edizione del concorso pianistico, serata di gala, è prevista il 5 sera, alle ore 21.00, presso il Teatro Ambra. Tutte le audizioni e tutti i concerti sono completamente ad ingresso gratuito e libero per tutti coloro che desiderino prendere parte all'evento. Si invita la cittadinanza a partecipare.

La giuria si distingue per il suo alto livello, guidata dal maestro Eugenio De Rosa, pianista con vasta esperienza professionale e una carriera internazionale di successo. Tra gli altri membri, troviamo Isabella Lo Porto, docente al conservatorio di Verona, formatasi sotto la guida della celebre Laura Palmieri. Lo Porto ha una lunga storia con il concorso di Albenga. Giampaolo Nuti, concertista di fama internazionale e docente presso il conservatorio di Firenze, ha studiato con Franco Scala. Emanuele Torquati, del conservatorio di Genova, si esibisce frequentemente in America ed Europa, con numerose incisioni e partecipazioni a masterclass. Infine, Maria Vacca, nota per il suo metodo didattico “Musigatto”, ha pubblicato diversi volumi utilizzati in scuole di musica e conservatori in Italia e all’estero.

Per ulteriori dettagli sul regolamento e le iscrizioni, è possibile visitare il sito della manifestazione.