Incendio su un terrazzo, paura per alcune condutture del gas: intervento di Vigili del fuoco e tecnici a Carcare

Un grande spavento ridotto però nel giro di pochi minuti grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, è quello capitato nel pomeriggio odierno agli abitanti di un appartamento di via XXV Aprile, a Carcare.

Intorno alle 16:30, una chiamata al NUE 112 ha fatto scattare l'allarme per un incendio sviluppatosi su di un terrazzino che minacciava di coinvolgere seriamente alcune tubature del gas.

Come detto, l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento valbormidese ha immediatamente ridotto la portata delle fiamme e messo in prima sicurezza l'impianto del gas, in attesa delle definitive verifiche da parte dei tecnici della rete.

Per prestare soccorso agli abitanti dell'appartamento è stata allertato anche il personale della Croce Bianca carcarese col supporto dell'auto infermierizzata India.