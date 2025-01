Befana solidale ad Albenga: tornano i cioccolatini contro i tumori di Festival des Glaces

La magia dell’Epifania si intreccia con un gesto di solidarietà, grazie alla terza edizione della raccolta fondi a favore di AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), organizzata dalla gelateria Festival des Glaces di Albenga. Da sabato 4 a lunedì 6 gennaio, tutti potranno partecipare a questa iniziativa benefica acquistando con una donazione libera gli speciali cioccolatini artigianali preparati da Mirco Mastromarino e Laura Bonelli, titolari della gelateria di viale Italia.

“Quest’anno abbiamo preparato dei tartufini ripieni di crema alla nocciola, cioccolato o pistacchio – spiegano Mastromarino e Bonelli –.È il terzo anno che realizziamo questa iniziativa per sostenere la ricerca contro il cancro. Siamo passati da un ricavato di circa 500 euro del primo anno, agli oltre 1100 euro dello scorso anno. Per l’edizione 2025 speriamo di superare questi numeri, ma, qualunque sia il risultato, l’importante è fare qualcosa di concreto per trovare finalmente una cura”.

La raccolta fondi ha un significato profondo per Mastromarino, legato a eventi personali. “Tutto è iniziato con la perdita del fratello della mia compagna, ma quest’anno è ancora più speciale per me: il mio caro amico Davide (Meirana, ndr), è venuto a mancare. Il dolore per queste perdite mi spinge a fare qualcosa di più, a sensibilizzare le persone sull’importanza di aiutare chi affronta questa malattia terribile. La ricerca è fondamentale per un cammino verso la guarigione”.

“La nostra è una battaglia decisa ma gentile: vogliamo ‘aggredire’ il male con la solidarietà e la dolcezza, per sostenere concretamente la lotta contro il cancro, perché nessuno debba più soffrire a causa di questo male così ostinato”, concludono Mastromarino e Bonelli.