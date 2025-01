Portiamoci avanti: tutti i ponti e i weekend lunghi del 2025

L’Epifania cade di lunedì, ottimo. Possiamo tranquillamente farci un weekend lungo senza prendere ferie. Uno stop utile a ricaricare prima di tornare al lavoro. Pasqua e Pasquetta sono domenica 20 e lunedì 21 aprile 2025: possiamo non fare nulla e verificare ancora una volta che a Pasquetta (come al solito) pioverà. Oppure possiamo prenderci martedì, mercoledì e giovedì 22 - 23 - 24 aprile di ferie per avere ben 9 giorni di vacanza fino a domenica 27, considerato che il 25 aprile è festa.