Lupi in via dei Siri ad Albisola, l'ex Sindaco Orsi: "Segnalate predazioni su due capre"

"Due lupi scorrazzano in via dei Siri ad Albisola Superiore". A lanciare l'allarme è l'ex sindaco albisolese ed ex senatore Franco Orsi che ha specificato che sono state segnalate predazioni su due caprette che stavano in un recinto e che nella mattinata di ieri girava la foto di un lupo tra gli olivi con in bocca un gatto.

"La grande presenza di cinghiali nelle città del savonese in zone abitate a pochi metri dal mare ha attratto anche i predatori che nell’entroterra hanno più poco da mangiare - ha detto Orsi - Convivere con i lupi in ambiente urbanizzato è complicato, sempre ad Albisola un lupo è stato avvistato pochi giorni fa a poca distanza dal Comune e dalle scuole proprio nella creuza che scende da via dei Siri. Non si tratta di fare allarmismi ma cinghiali e lupi in città non debbono stare".

L'ex primo cittadino, presidente sezionale Coldiretti dell'area di Sassello, in più di un'occasione aveva lanciato l'allarme sulla presenza dei lupi. Nel marzo del 2024 aveva segnalato la presenza di un lupo che era stato catturato a Genova a Sassello.