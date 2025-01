Fondazione De Mari CR Savona lancia il calendario dei bandi 2025

Molte conferme e alcuni importanti novità nel nuovo calendario dei bandi della Fondazione De Mari CR Savona. Il documento, approvato dal Consiglio d’Amministrazione a fine anno seguendo le linee strategiche indicate nel Documento Programmatico Previsionale 2025, raccoglie tutti gli strumenti che consentono a Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore di proporre nuove progettualità a favore del benessere economico e sociale della provincia di Savona. “Anche quest’anno abbiamo voluto sollecitare il territorio ad accrescere la capacità di intercettare bisogni, fragilità e potenzialità nei settori di cui ci occupiamo e concorrere insieme a noi a progettare risposte concrete, anche in prospettiva a medio-lungo termine – commenta Luciano Pasquale, presidente della Fondazione De Mari Cr Savona – Il 2024 che si è appena chiuso è stato un anno proficuo, in cui abbiamo osservato una crescita della qualità delle richieste di finanziamento e una maggiore propensione a lavorare in partenariato. Le risorse a disposizione per il 2025 cresceranno e contiamo di superare i 3,7 milioni di euro, da suddividere nei nostri settori di intervento che rimangono l’arte e la cultura, l’educazione e istruzione, il welfare, l’attività sportiva e lo sviluppo locale”.

I Bandi saranno complessivamente 9, uno in più dello scorso anno, di cui sette bandi tematici e 2 Sessioni Erogative Generali, dove troveranno collocazioni quei progetti che non possono rientrare nei bandi tematici, ma sono comunque coerenti con le linee di intervento della Fondazione.

Le novità più importanti riguarderanno il Settore del Welfare – Volontariato, filantropia e Beneficenza con due nuovi bandi tematici:

De Mari Senior (31 marzo – 30 maggio), è stato pensato per azioni, iniziative e servizi volti a migliorare il benessere degli anziani e il dialogo intergenerazionale. I progetti potranno riguardare sia interventi che valorizzano il ruolo attivo e vitale degli over 65 nella comunità sia attività a sostegno delle domiciliarità e dell’assistenza a chi si trova in uno stato di fragilità. “Alleanze per l’integrazione” (1° settembre – 31 ottobre) si propone di sostenere progetti in partenariato orientati all’inclusione lavorativa, abitativa e sociale di soggetti fragili o con background migratorio, proseguendo e ampliando quanto promosso negli ultimi anni con il lavoro realizzato nell’ambito del bando “Territori Inclusivi” promosso insieme a Fondazione Compagnia di San Paolo.

Per quel che concerne il Settore Educazione, Istruzione e Formazione si proseguirà con i Bandi promossi negli ultimi due anni, per dare così l’opportunità di rafforzare e ampliare i partenariati in essere e le complesse e interessanti occasioni di apprendimento e inclusione del Bando “Scuola come Casa”, ma anche il preziosissimo lavoro di ascolto psicologico nelle scuole del bando “La scuola ti ascolta”. Sarà presente, infine, anche per quest’anno, il bando a supporto delle attività di apprendimento della lingua straniera, “Improve your English at School”.

Per la città di Savona la Fondazione interverrà congiuntamente con la Fondazione Compagnia di San Paolo che ha scelto la nostra città capoluogo come una delle quattro in cui realizzare un importantissimo progetto, “Città dell’Educazione” che qui si concentrerà sulla fascia di età 0-6 e su quella 6-19. Si tratta di un’opportunità unica che consentirà di rafforzare le opportunità educative per tutte le bambine e i bambini, ma anche di accrescere le occasioni di crescita del benessere per tutte le ragazze e i ragazzi nonché dell’intera comunità educante.

Per quel che riguarda il settore “Arte, attività e beni culturali” si aprirà a breve (20 gennaio) l’attesissimo bando “Spettacolo dal Vivo”, che sostiene rappresentazioni teatrali, di danza, spettacoli di musica da vivo, festival e premi di alto valore culturale, mentre in autunno verrà promosso “Annalis”, dedicato a pubblicazioni di grande valore per il territorio e interventi di tutela e catalogazione degli archivi e del patrimonio librario.

Un’importante novità riguarda l’ambito dei restauri, grazie alla rinnovata collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona, di cui daremo a breve informazioni più dettagliate.

Oltre ai Bandi, che costituiscono il cuore dell’attività della Fondazione – aggiunge la Direttrice Anna Cossetta- è importante ricordare anche le progettualità proprie, ovvero quelle gestite direttamente dalla Fondazione stessa o attraverso il suo Ente Strumentale, la Fondazione Museo della Ceramica Onlus. Nel 2025 l’attività del Museo della Ceramica si amplierà ulteriormente, garantendo la gestione e importanti attività di ricerca scientifica per il Museo della Ceramica di Savona e per il MUDA di Albissola Marina, ma anche realizzando, in accordo con le istituzioni locali, il Festival della Maiolica e il Festival Zerodiciannove, senza dimenticare l’impegno nella Rete dei Musei della provincia di Savona. Proseguiranno anche gli interventi a sostegno della Sanità Pubblica e dello sviluppo del nostro entroterra attraverso iniziative ad hoc.