Albenga, crolla il muro di un vecchio rudere: viabilità interrotta, alcune abitazioni semi-isolate

AGGIORNAMENTO ORE 9.09: alcuni agenti della polizia locale hanno presidiato l’area anche durante la notte. Il crollo si è verificato nella frazione di San Fedele, nel cuore del centro storico. I vigili del fuoco, intervenuti immediatamente, hanno disposto la chiusura della strada per consentire accertamenti approfonditi e verificare se l’edificio risulti pericolante e rischi ulteriori crolli sulla via. Le abitazioni, essendo adiacenti l’una all’altra, richiedono particolari attenzioni. Attualmente l’area è sotto controllo, con il traffico veicolare interrotto. È consentito il passaggio ai pedoni, ma solo con le dovute precauzioni. Sul posto è presente un ingegnere dei vigili del fuoco che sta effettuando tutte le verifiche necessarie. Al momento, non è ancora possibile ripristinare la normale circolazione.

Ieri sera, intorno alle ore 23:30, i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire in via alla Costa, ad Albenga, a seguito del cedimento parziale di un vecchio rudere, presumibilmente il muro di un fienile.